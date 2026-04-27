トランスジェンダーであることを公表している元パリコレモデルでタレントのIVANが27日までにインスタグラムを更新。「障害者」や「健常者」という言葉に対する違和感をつづった。IVANは支援施設を訪れたことを報告。「障害と言う言葉が少し苦手な私は、色々思う事があって」と切り出し、自身が小学生のころに小児喘息（ぜんそく）のため通った養護学校で一緒に過ごした知的障がいの同級生たちとの楽しかった思い出を振り返った。同