※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。この記事の画像を見る 故郷を追われた難民の幼い姉弟が、命懸けで国境を越えてゆくロードムービーで、ベネチア国際映画祭「オリゾンティ部門」審査員特別賞に輝いた藤元監督。「この12年間、映画監督としてミャンマーを中心に東南アジアで活動するなかで、ロヒンギャの人々の悲劇を何度も耳にしてきました。3本目に何を創ろうと考えたとき、『ロヒンギャの人々をい