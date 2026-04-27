【写真】ディオールのスーツを着こなす永瀬廉／永瀬廉のプライベートショット King & Princeの永瀬廉が自身のInstagramを更新し、親友の結婚式に参列した際のプライベートショットを公開。洗練されたスーツ姿と自然体な表情が注目を集めている。 ■永瀬廉、親友の結婚式でのスーツ姿を披露 投稿では「親友の結婚式へ 素敵な空間そして時間だったな スーツはDiorさんで選ばせ