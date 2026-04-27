【モデルプレス＝2026/04/27】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第16話「覚悟の比叡山」が、4月26日に放送された。ラストシーンに描かれた慶（吉岡里帆）の姿に、視聴者の注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」慶（吉岡里帆）「異様な存在感」放った初登場回ワンシーン◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ド