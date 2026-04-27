4月21日に俳優・音無美紀子さんが自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の村井國夫さんと、長女で俳優の村井麻友美さんとのスリーショット画像を公開していました。音無さんは、インスタグラムに《銀座でも行こうか、と言うことに。父と娘が私の前を行く。なんか微笑ましい。パパが靴を買ってくれました。良かったね》と銀座で買い物している仲睦まじい家族団らんの様子を投稿しました。筆者は、去年1月2日、結婚50周年の金婚式を