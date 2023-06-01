現地４月26日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１第５節で、日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が敵地でメヘレンと対戦した。STVVはGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗がFW後藤啓介の日本人６選手が先発、畑大雅と新川志音ベンチスタートとなった。開始９分に最初のチャンスを迎える。伊藤の右CKに反応した谷口がヘディングシュートを放つ。しかしゴールの左に外