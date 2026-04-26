Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。革財布にイニシャル、タンブラーに名前、金属タグへの刻印。そんな“世界に1つ”のクラフトアイテムに挑戦したいけど、工具を揃えるところからだと腰が重くなりますよね。そんな彫刻系クラフトを幅広い素材で楽しめるのがmachi-yaに登場した「iFu ED2」。重さはわずか96gの電動エングレービン