【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ・ゲーム・舞台などでマルチに活躍する声優アーティスト・前島亜美が、4月25日(土)に開催されたFCイベント内で、2ndアルバム『POLYPHONY』（ヨミ：ポリフォニー）を7月22日に発売すること、さらに同作を引っ提げたワンマンライブ「前島亜美 LIVE 2026 POLYPHONY」（ヨミ：マエシマアミ ライブ ニーマルニーロク ポリフォニー）を9月19日(土)に関内ホール(大ホール)にて開催することを