DASH村26年目の米作り始動！城島の野望…それは「長年見てくれた人に食べてもらいたい！」アナタも新男米が食べられるかも！？さらに、劇的！棚田改造計画で慎太郎VS藤原の対決勃発！自分達専用の田んぼ作れるか！？新宿DASH5年がかりの新宿ミツバチが全滅…そこで！大都会の屋上でミツバチ計画リベンジへ！松島と篠塚なぜか奥多摩の森へ！？さらに！城島が持ってきた秘策とは？激闘384日間ミツバチは再びやってきてくれるのか！？