◆春季高校野球奈良県大会▽３回戦智弁学園５―０奈良大付（２６日・さとやくスタジアム）奈良大付のプロ注目右腕・新城楓雅（３年）が、先発して８回３失点でセンバツ準優勝の智弁学園に敗退した。スタンドにはオリックス、ＤｅＮＡ、中日のスカウトが見守るなか、新城は３回まで毎回１点ずつを失う苦しいピッチング。４回からは５イニングでゼロを並べたが、毎回走者を許し、この日の最速は自己最速に７キロ及ばない１４１