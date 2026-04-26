高校野球の春季広島大会は26日、準々決勝4試合が行われた。今春センバツに33年ぶり出場の古豪・崇徳は、13―2の7回コールドで廿日市西を下して2年ぶりの準決勝進出を決めた。1934年夏の甲子園を制した呉港は2―1と終盤の逆転で強豪・広陵を下した。市立呉は福山工の最終回の反撃をしのいで4―3で勝利。広島工―近大福山は6回途中5―1と近大福山リードの場面で継続試合となった。この試合は30日に再開する。【準決勝の