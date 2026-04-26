スターダム２６日の横浜アリーナ大会で、鹿島沙希（３２）が引退セレモニーを行った。鹿島は団体の２期生として２０１１年６月にデビューした。一度は退団するも１８年３月に現役復帰を果たし、ハイスピード王座、ゴッデス王座、アーティスト王座を獲得するなど活躍。また唯一無二の「省エネ殺法」で存在感を放ち、ファンからも愛されてきた。今年１月の後楽園大会で「疲れたな…ちょっともう体力もあれなので４月の横アリで