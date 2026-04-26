2025年度「1番売れたミニバン」に反響2025年度（2025年4月から2026年3月）の日本自動車販売協会連合会の発表する乗用車ブランド通称名別順位（軽自動車除く）において、トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」が10万5364台を記録しました。全体としては4位、ミニバンとしては最も売れたモデルとなっています。そんなシエンタには現在、販売店にどのような声が寄せられているのでしょうか。【画像】超いいじゃーん！ これがト