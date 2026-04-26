◇男子ゴルフツアー前澤杯最終日（2026年4月26日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）男子ツアー初出場の青木瀬令奈（33＝リシャール・ミル）は通算1アンダーで大会を終えた。ホールアウト時点で暫定76位。最終日は77位から出て2バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの73とスコアを落としたが、4日間通算ではアンダーパーを守り切った。「あっという間の楽しい1週間でした。また出たい。出させてもらえるのであれば、と