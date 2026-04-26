◇セ・リーグ阪神ー広島（2026年4月26日甲子園）モデル・タレントのトラウデン直美（26）が26日、阪神対広島戦（甲子園）の始球式に登場した。ピンク色で「虎」の文字が胸元にプリントされたユニホームの背番号は直美の「703」。歓声に包まれてマウンドに上がり、ワンバウンドの投球を披露した。昨年7月に続き甲子園では2度目の始球式登板。その際は黒のミニスカートだったが、この日は白のミニスカートで美脚を披露し腕