Ｊ１鹿島は２６日、クラブアドバイザーを務めるジーコ氏が２７日に来日することが決定したと発表した。ジーコ氏は２０２２年シーズンからクラブアドバイザーを務めており、昨季からはフットボール業務を中心としたクラブ全体のサポートを行っている。滞在中はトップチームの試合に帯同しており、昨季は９シーズンぶりのリーグ優勝を現地で見届け、セレモニーでは優勝シャーレを掲げた。クラブによると、今回の滞在予定期間は