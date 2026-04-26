【モデルプレス＝2026/04/26】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が26日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。喉の不調で休養することについて自ら説明した。【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット◆菊池風磨、休養の経緯明かす菊池は、冒頭に「ニュースなどでご存じの方もいらっしゃるかと思いますけれども、私菊池風磨はですね、4月22日より療養