人気FPSゲーム『Battlefield』シリーズが、『ブラックパンサー』『クリード』シリーズや『罪人たち』（2025）のマイケル・B・ジョーダン、『ミッション：インポッシブル』シリーズのクリストファー・マッカリー監督によって実写映画化される。米が報じた。 米Electronic Arts（EA）が手がける『Battlefield』シリーズは、2002年発売の『Battlefield 1942』以来、シ