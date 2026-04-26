1994年4月26日午後8時16分、台北発名古屋行きの中華航空140便（エアバスA300-600R）は、名古屋空港の滑走路への着陸態勢に入っていた。 順調に進入を続けていたはずの旅客機は、しかし滑走路を目前にして突如機首を持ち上げ、異常な上昇の末に失速し、滑走路脇の着陸帯に尻もちをつくように墜落した。 乗客乗員271名のうち、264名が命を落とした。今からちょうど32年前に起きた、日本の航空史上屈指の悲劇である。 事故調査