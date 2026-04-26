ガールズグループTWICEのMOMO（29）が25日までにインスタグラムを更新。ドレス姿をアップした。MOMOは「Miu Miuによるカスタムメイドのドレス」とコメント。23日に開催された、映画「プラダを着た悪魔2」（5月1日公開）ジャパンプレミア登壇時の赤いドレス姿をアップした。MOMOはドレスの肩ひもをずらして着用。ブラジャーをチラ見せさせたセクシーな着こなしを見せている。この投稿にフォロワーからは「誰もが羨む美しさ」「肩紐