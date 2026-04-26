国際水路機関（IHO）が海の名前を地名の代わりに固有の識別番号で表記する新たなデジタル標準を正式採択することで「日本海」単独表記をめぐる議論にも変化が予想される。韓国海洋水産部と外信などによると、IHOは19日から23日までモナコで開かれた第4回総会で新なたなデジタルデータセット標準である「S−130」を最終承認した。S−130は世界の海域を名称ではなく数字基盤の識別体系で管理する方式で、各海域の中心点の緯度と経度