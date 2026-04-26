●「やりたかった表現の65％」削ぎ落とした35％を“配慮”へ 数多く制作されてきた“警察ドラマ”の中でも、知られざる「警視庁広報課」を舞台にした異色作『東京P.D. 警視庁広報２係』(フジテレビ系)。先日、地上波で最終回を迎えた本作だが、その直後からseason２がFODで独占配信されている。本作のプロデュースに加え、原案も務める安永英樹氏は、他局の報道局社会部で警視庁を担当し、フジテレビ移籍後はその経験を生かして実