きょう4月26日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、梶裕貴が登場！数多くの有名作品に出演を続ける人気声優だが、その実力を評価されるまでには想像を超える苦しい下積み時代があった。さらに、テレビ初共演となる、声優で妻の竹達彩奈が明かす家庭での素顔を踏まえ、家族と過ごす現在の日常や今後の夢に向けたストイックな意気込みを語る。◆数ある夢のなかから声優の道を選んだ理由今やその人気