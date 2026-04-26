きょう4月26日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、梶裕貴が登場！数多くの有名作品に出演を続ける人気声優だが、その実力を評価されるまでには想像を超える苦しい下積み時代があった。さらに、テレビ初共演となる、声優で妻の竹達彩奈が明かす家庭での素顔を踏まえ、家族と過ごす現在の日常や今後の夢に向けたストイックな意気込みを語る。

◆数ある夢のなかから声優の道を選んだ理由

今やその人気は国内にとどまらず海外にも多くのファンがいる梶だが、幼少期はスポーツ少年として活発な時期を過ごす。「いろんなことに興味がある子供」だったと語り、漫画家や科学者などさまざまな将来の夢を抱いていたというが、14歳にして声優の道を志すことに。そこには多くの夢を目指していた少年だからこそ感じた、声優のとある魅力があったそうで…。さらに幼馴染が語る、当時のモテモテエピソードも明らかに。

◆オーディションへのチャンスすらなかった苦しい下積み時代

狭き門を突破し10代で声優の仲間入りを果たした梶だったが、待ち受けていたのはオーディションを受けるチャンスすらない下積み時代。野草を口にする寸前にまで至った貧乏生活も経験し、長らくその悔しさをにじませていたという。当時の辛さを知る同世代声優や、梶が“兄貴”と慕う先輩声優たちのコメントを受け、梶は出口を求めて壁を叩き続けるような毎日を振り返る。

◆妻・竹達彩奈が明かす家庭での“ポンコツ”なパパの姿

梶の妻で同じく声優の竹達がインタビュー出演。テレビでは初となる夫婦での共演のなかで、竹達は梶の仕事に対する真剣な姿勢について口にするほか、3歳の娘の前で見せる梶の“パパ”としての一面にも触れる。その真面目な仕事ぶりとは対照的に、家庭の中では“ポンコツ”な一面も!? そして梶が語った、子育てに関する人気声優ゆえのとある悩みとは？

◆妻が思わず涙した、新たな挑戦とストイックな日々

成功を掴みその人気を不動のものとした梶は、次なる挑戦の舞台としてテレビや舞台など他分野への出演を選ぶ。声優としての仕事に加え、舞台の稽古など多忙な日々を送る夫の様子について、竹達は「すごく辛そうでした」と吐露。自身も同じ声優として活動しているからこそ感じていた悩みを涙ながらに打ち明ける。妻の言葉を受けた梶が語った「自分にとっては“救い”…」という家族への感謝。さらに周囲の支えに誓う、今後の展望とは。