【5R】昨年12月の小倉で特別昇班に成功した鶴淳志はA級一発目の当地を（2）（2）＜1＞で制し、周囲をアッと言わせた。好事魔多し。2月の熊本準決で落車（携入6着）し右手人差し指を負傷。1カ月余りの欠場を余儀なくされた。復帰戦の広島から3場所決勝を外していたが、直前の小倉では連勝で決勝にコマを進め復活をアピールした。「練習もやれるようになり良くなってる。好相性の別府でまた頑張る」番手小岩が負傷明けで不安