国際通貨基金（IMF）はこのほど、韓国と台湾の1人当たりGDP（国内総生産）格差が今後5年でさらに拡大するとの見通しを公表した。韓国紙が伝えた。台湾の1人当たりGDPは昨年初めて韓国を上回ったが、5年後にはその差が1万ドル（約160万円）以上開く可能性があるとの見通しも示された。東亜日報などによると、IMFは4月に公表した世界経済見通しで、今年の韓国の1人当たりGDPは3万7412ドルと予測された。前年（3万6227ドル）より3．3