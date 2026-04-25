アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で決勝に進出した町田は２５日（日本時間２６日未明）、初出場初優勝をかけて前回大会王者のアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。＊＊＊＊ＡＣＬＥを戦うチームは過密日程、長距離移動など、さまざまな苦難を強いられる。ただ、その苦労を補ってあまりあるほど、得られるものは大きい。経験、名誉ももちろんだが、賞金の大きさも魅力の一つであることは間