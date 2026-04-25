◆ラグビーリーグワン２部▽第１２節江東２９―１９花園（２５日・東大阪市花園ラグビー場）引き分け以下で終戦だった３位の江東（旧清水建設）が、首位・花園（旧近鉄）に逆転勝ちし、入替戦出場の２位以内へわずかな望みをつないだ。江東が崖っぷちの一戦で意地を見せた。２分に先制トライを奪われたが、１１分にフッカー田森海音のトライで５―７と食らいつく。ペナルティートライで追い付くと、１２―１２の３９分、Ｃ