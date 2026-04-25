◆ラグビーリーグワン２部▽第１２節 江東２９―１９花園（２５日・東大阪市花園ラグビー場）

引き分け以下で終戦だった３位の江東（旧清水建設）が、首位・花園（旧近鉄）に逆転勝ちし、入替戦出場の２位以内へわずかな望みをつないだ。

江東が崖っぷちの一戦で意地を見せた。２分に先制トライを奪われたが、１１分にフッカー田森海音のトライで５―７と食らいつく。ペナルティートライで追い付くと、１２―１２の３９分、ＣＴＢテレンス・ヘプテマのトライで勝ち越した。後半も２トライを追加して快勝。プロップの野村三四郎主将は「自信はあった。８０分間走り続ければ勝てると思っていた」と、かみしめた。

仁木啓裕（たかひろ）監督は「弊社ごとですが、ここ花園（ラグビー場）を施工したのは清水建設。そこでいい試合をさせていただいた」と、感慨深げだ。勝ち点３６の３位で、同４４の首位・花園、２位・愛知（旧豊田自動織機）との勝ち点差は８。リーグ残り２戦で、既に自力での入替戦進出の可能性はないが、指揮官は「我々は首の皮一枚つながっている。最終的に入替戦が見えてくればいい」と、一戦必勝の構え。可能性がある限り、信じて戦い抜く。