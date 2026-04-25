夏のバスタイムをもっと心地よく♡人気ボディソープブランドhadakaraから、毎年好評のひんやりタイプが2026年も登場します。涼やかな洗い心地としっとりうるおう仕上がりを両立し、暑い季節のケアにぴったり。家族みんなで使えるやさしさも魅力です。 ひんやり感と保湿を両立 「hadakara モイストボディケアソープ ひんやりタイプ クールアクアミントの香り」は、メントール（清涼剤）配合で