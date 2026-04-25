◆北海道学生野球春季リーグ▽第１節第１日北海道教大旭川１―０室蘭工大（２５日・とましんスタジアム）８校による新方式で開幕し、４試合が行われた。西ブロックの北海道教大旭川は１―０で室蘭工大を完封。発熱しながらもマウンドに上がった最速１４８キロ右腕・小倉巧（３年＝室蘭栄）が、４回を２安打無失点にまとめた。東ブロックでは、３季連続優勝を目指す東農大北海道が北見工大に大勝した。新方式は、東西ブロック