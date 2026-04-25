格闘技イベント「BreakingDown（ブレイキングダウン）」で名を広めた“闘う料理人”こと、こめおが25日、Xを更新。自身の会社の”衝撃の口座残高”を公開した。こめおは最近、東京・浅草でグランドオープンする自身の蟹ラーメン店「かにを」の進捗状況について投稿している。業者が壁を塗装している写真や店の外観ができあがっていく写真を掲載したり、20日には「12月から物件契約してていまこれ、空家賃だけで潰れるんだけど」と