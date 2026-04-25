◆パ・リーグソフトバンク０―５ロッテ（２５日・熊本）ソフトバンクが、今季初の完封負けを喫した。先発の上沢は初回を３者凡退に抑えたが、２回２死一、二塁で佐藤に３ランを被弾。なおも２死二塁で藤原に右翼線へ適時二塁打を運ばれ、４回２死でも佐藤にソロを浴びた。打線は、ロッテ先発・種市のアクシデントにより、１回途中から登板した八木や高野脩らのリリーフ陣を攻略できなかった。２３年以来３年ぶり、小久保監