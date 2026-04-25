23年サマーチャンピオン、兵庫ゴールドトロフィー、24年かきつばた記念とダート重賞を3勝しているサンライズホーク（セン7＝牧浦、父リオンディーズ）が25日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は大井に移籍する予定。11日の前走吾妻小富士Sは12着だった。