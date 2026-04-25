Prime Videoの人気シリーズ「ザ・ボーイズ」のスピンオフシリーズ「ジェン・ブイ」が、登場済みのシーズン2をもって終了となることがわかった。待望されていたシーズン3は実現しない。米などが報じた。 「ザ・ボーイズ」の世界で繰り広げられる「ジェン・ブイ」は、スーパーヒーローを養成するゴドルキン大学を舞台とするシリーズ。若きヒーロー