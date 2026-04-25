ユニットコムは4月25日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗とパソコン工房WEBサイトで「超 ゴールデンウィークセール」を開始した。5月8日まで実施する。パソコン工房「超 ゴールデンウィークセール」開始！ 対象パソコンが最大95,000円引きに期間中、セール対象のBTOパソコンを最大95,000円オフで販売するというセール施策。パソコン本体だけでなくパーツや周辺機器の日替わり製品も多数用意しており、店頭で購入可能だ。そ