“謎のベロ”が折りたたみ式に…？トヨタとアイシンは2026年4月22日、両社が共同開発した「可動式フロントスパッツ」を、新型「RAV4」の北米仕様に初採用したと発表しました。どのような効果がある部品なのでしょうか。【ロボみたいに動く!?】これが新型「可動式のベロ」です（写真で見る）フロントスパッツはフロントバンパーの下側、タイヤのすぐ前に装着される部品です。「タイヤディフレクター」「タイヤストレーキ」など