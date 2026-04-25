「バッテリー上がり」「タイヤトラブル」が多発！ お出かけ前にチェックをまもなくやってくるゴールデンウィーク。期間中は旅行や帰省などのため、全国的に交通量の増加が見込まれます。クルマで遠方に移動する人も多いですが、その際に気をつけたいのがクルマのトラブルです。特に普段あまりクルマを使用せず、休日にのみ運転するケースではクルマのメンテナンスが不十分だったり、ドライバーが運転に慣れていなかっ