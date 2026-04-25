俳優の川島海荷さん（32）が2026年4月7日、自身のインスタグラムを更新。メガネ姿を披露した。「メガネ愛好家として」川島さんは、「メガネ愛好家として、ちょっとしたこだわりもあるので、、収録前とっておきの勝負メガネを選びに行きました」といい、メガネをかけた姿やチェック柄のトップスと黒いロングスカートを合わせたコーデなど4枚の写真を投稿。「メガネ女子どうでしょうか？」とつづっていた。インスタグラムに投稿され