UCC上島珈琲は「おいしいカフェインレスコーヒー」シリーズの中身とパッケージを刷新して3月2日に発売開始した。中身とパッケージのリニューアル対象品はSAP（粉タイプ）140g、ワンドリップコーヒー8P・16P、ワンドリップコーヒーコク深め8Pの4品。インスタントコーヒー瓶45gはパッケージのみリニューアルした。同日には新商品として「おいしいカフェインレスコーヒー コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」も発売開始さ