「4度目の逮捕」を振り返る田代まさし（69歳）は、どれだけネット上で叩かれようとも「薬物依存の怖さ」についての発信をやめない。「出所後、『おかえりなさい』が『コカイン買いなさい』に聞こえました」月に1度程度の頻度で行う公演では、生真面目に「薬物はダメ」と訴えるのではなく、おどけながら自分らしい形で啓発活動を行うようにしている。依存症について生々しく語った前編記事『【田代まさしインタビュー】「いまも依存