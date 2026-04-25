２歳女児が「腸管出血性大腸菌感染症」に 鹿児島県は、肝属郡内に住む2歳女児が「腸管出血性大腸菌感染症」に感染したと発表しました。県内ではことし15人目の報告となります。 4月14日から軟便・血便が出現 23日に菌を確認 県によりますと、患者は肝属郡内に住む女児（2歳）で、4月14日に軟便が現れました。翌15日には下痢が続き、16日に医療機関を受診。17日には血便も確認され、18日に再度医療機関を受診して詳しく検査した