三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第60回では上場企業の信頼回復戦略について解説する。現場の社員を「絶対について行く」と言わせた、社長のひと言自ら手掛けたアパレル企業・T-BOXを上場させるも、今度はパブリックカンパニーとしての洗礼を受け続ける主人公・花岡拳。優秀な中途社員の採用を進める