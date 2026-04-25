映画『人はなぜラブレターを書くのか』の大ヒットを受け、主演の綾瀬はるかと石井裕也監督が大阪を訪問。綾瀬もゆかりのある大阪ランドマーク「道頓堀グリコサイン」を訪れたほか、TOHOシネマズなんばで舞台あいさつを実施した。【写真】綾瀬はるかが「道頓堀グリコサイン」前に集まった観客にラブレターを手渡し綾瀬は、大阪のランドマークである「道頓堀グリコサイン」を目指へ。2014年にグリコサインが6代目にリニューアル