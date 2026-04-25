26日の先発が濃厚な阪神・大竹は“3度目の正直”で今季初勝利を目指す。広島戦は今季初登板した4日（マツダ）で5回を被安打7の3失点だったが、通算15勝2敗と相性は抜群だ。中13日と間隔があいた18日の中日戦（甲子園）とは違い、中7日で迎えるマウンド。「いろんな変化球を投げるけど、ストレートでしっかり差し込めることが前提。できればバッターの反応も変わると思うので」と掲げるテーマは明確だった。