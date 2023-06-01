女優の綾瀬はるか（41）と映画監督・石井裕也氏（42）が24日、大阪市内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（公開中）の公開記念舞台あいさつを行った。終盤には、サプライズでビデオメッセージが届いた。女優・西川愛莉（16）からで、「綾瀬さんと妻夫木（聡）さんの娘役としてご一緒させていただいて、最初はすごく緊張していたんですけど、お二人の温かさに何度も救われて、毎日現場に行くのが楽しみでした」などと