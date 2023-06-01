乗客106人のかけがえのない人生を奪った、JR福知山線脱線事故の発生から、4月25日で21年を迎えます。（松本陸） ■乗客106人が死亡事故を遠因とする自死者も 2005年4月25日朝、兵庫県尼崎市で、JR福知山線（宝塚線）の快速電車が、制限速度を大幅に超えるスピードでカーブに進入して脱線。マンションに激突しました。 この事故で、乗客106人と運転士が死亡。乗客562人が負傷しました。負傷者の中には、現在も重い