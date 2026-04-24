PRODUCE 101 JAPANに参加していた日高葉月さん（※高ははしごだか）は4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気芸能事務所への所属を発表し、反響が寄せられました。【写真】日高葉月の最新報告ショット「所属おめでとう！！！びっくりすぎる！！」日高葉月さんは「【ご報告】この度、seju所属になりました、日高葉月です。夢に向かって全力で頑張ります！応援よろしくお願いします」と発表し、2枚の写真を投稿。制服風の衣装に