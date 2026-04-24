深町秋生による最新小説『血は争えない』（双葉社）が4月22日（水）に発売された。 【画像】映画化もされた深町作品の最新作『血は争えない』 本作は、双葉社の文芸総合サイト「COLORFUL」にて2025年の年間ランキング1位を獲得し、累計177万PVを突破した話題作。デビュー作『果てしなき渇き』や映画化もされた『ヘルドッグス』で、日本のバイオレンス・ミステリー界を牽引し続ける深町が、満を持して世に問う「