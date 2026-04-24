鹿児島市東開町のイオンモール鹿児島が24日、「イオンモールKAGOSHIMABAY」に名称を変えリニューアルオープンしました。 24日は1万円で1万2000円分の買い物券が販売されたこともあり、開店前にはおよそ700人が列を作りました。 （購入客）「合計6冊（購入した）。もう使い切るかもしれない。」 「イオンモールKAGOSHIMABAY」は2007年に「イオン鹿児島ショッピングセンター」としてオ